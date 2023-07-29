Göztepe, İtalya Serie B takımı US Cremonese ile berabere kaldı

Sezon hazırlıklarına İtalya'da devam eden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, özel maçta İtalya Serie B takımlarından US Cremonese ile 1-1 berabere kaldı. Celledizzo Spor Sahası'ndaki karşılaşmanın 15. dakikasında Franco Vazquez'in golüyle geriye düşen Göztepe, bu gole 27. dakikada Taha Altıkardeş'le cevap verdi. İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabaka skor değişmedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.