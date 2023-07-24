Göztepe, İtalya kampını tamamladı ve transfer çalışmalarına başladı

Göztepe, İtalya kampını tamamladıktan sonra transfer çalışmalarına hız verdi. Yönetim, kamp sonunda teknik heyetten rapor alacak ve lig başlayana kadar 3 ya da 4 takviye daha yapmayı planlıyor. Ayrıca, kombine fiyatları da açıklandı.

YENİ sezon öncesi transfer döneminde Kasımpaşa'dan Tarkan, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün, Trabzonspor'dan Taha, Çaykur Rizespor'dan Kubilay, Southampton'dan Lis, Diambars'tan Diallo ve Konyaspor'dan Diouf'u kadrosuna dahil eden İzmir'in 1'inci Lig'deki temsilcilerinden Göztepe frene bastı. Sezon hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar İtalya'da sürdürecek sarı-kırmızılılarda yönetimin kamp sonunu beklediği ve oynanacak özel maçların ardından teknik heyetten geniş çapta rapor alacağı ifade edildi.

İtalya kampı sonrası transferde yeniden harekete geçecek kurmayların lig başlayana kadar 3 ya da 4 takviye daha gerçekleştirebileceği vurgulandı. Yabancı kontenjanını da azaltmak zorunda olan Göztepe'de Loue, Kvasina ve Tijanic'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe'de kombine fiyatları da açıklandı. Buna göre 1'inci kategori 8 bin, 2'nci kategori 6 bin, 3'üncü kategori 2 bin 850, 4'üncü kategori 2 bin 250, 5'inci ve 6'ncı kategori bin 100 TL'ye satışa çıktı.