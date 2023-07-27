Göztepe İtalya kampında ilk hazırlık maçını kazandı

Göztepe, İtalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında FC Legnago Salus'u 1-0 mağlup etti. Golü penaltıdan Mamah attı. Göztepe, 2 Ağustos tarihine kadar kamp yapacak ve 2 özel maç daha oynayacak.