Göztepe İtalya'da kampa girecek

1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıkları için İtalya'da kamp yapacak. İzmir temsilcisi, İngiliz ekibi Southampton'le hazırlık maçı da oynayacak.

1. Lig ekiplerinden Göztepe, 2 Temmuz Pazar günü başlayacağı sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da kamp yapacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonu için 2 Temmuz Pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılı futbolcular, 21 Temmuz Cuma gününe kadar hazırlıklarına İzmir'de devam edecek.

Daha sonra 22 Temmuz Cumartesi gününden itibaren İtalya'nın Trentino-Alto Adige bölgesinde kamp yapacak Göztepe, İtalya'daki çalışmalarını 2 Ağustos Çarşamba günü tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu tarihten sonra hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.

15 Temmuz Cumartesi günü İzmir'de İngiliz ekibi Southampton'le hazırlık maçı oynayacak İzmir temsilcisinin diğer karşılaşmalarının programı daha sonra netleşecek.