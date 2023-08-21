Göztepe, İsveçli stoper Lasse Nielsen'ı transfer etmeye hazırlanıyor

1'inci Lig'de ilk 2 haftada başarısız sonuçlar alan Göztepe, İsveç'in Malmö takımında forma giyen Danimarkalı stoper Lasse Nielsen'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.

1'inci Lig'de ilk 2 haftada iç sahada Sakaryaspor'a 1-0 yenilip, deplasmanda Ümraniyespor'la golsüz berabere kalan Göztepe transferde atağa kalktı. Geçen hafta Messaoudi, Fıratcan ve Ahmed Ildız'la sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların şimdi de İsveç'in Malmö takımında forma giyen Danimarkalı stoper Lasse Nielsen'le temasa geçtiği öğrenildi.

Deneyimli stopere teklifin iletildiği, 35 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulandı. Transferin bu hafta resmileşmesi bekleniyor. Futbola Aalborg'da başlayan Nielsen, Hollanda'da NEC Nijmegen, Belçika'da Gent ve İsveç'te Malmö formalarını terletti. Nielsen, geçen sezon Malmö'de 17 maça çıktı.