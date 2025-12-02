Haberler

Göztepe, ISONEM ile İsim Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ISONEM ile stat isim sponsorluğu için sözleşme imzaladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilen törenle birlikte stadyumun ismi ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak değişecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, stat isim sponsorluğu için su yalıtım teknolojileri firması ISONEM ile sözleşme imzaladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, kulüp için önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Ertan, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin adının ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi haline dönüşeceğini söyledi.

ISONEM Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Kurt da sponsor oldukları için mutluluk duyduklarını kaydederek, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güzel bir taraftarı bulamazsınız. Temennim o ki inşallah Avrupa'da da top koştururuz bu sene." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 2025-2026 ile 2026-2027 sezonlarını kapsayan stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Firmanın ismi ayrıca futbol takımının antrenman formalarından yer alacak.

İmza törenine AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
