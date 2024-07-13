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Göztepe, İngiltere'den Charlton Athletic'e yenildi

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Süper Lig ekibi Göztepe, Slovenya'daki hazırlık maçında Charlton Athletic'e 3-1 mağlup oldu. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Göztepe, ikinci yarıda farkı 1'e indirmesine rağmen maçı 3-1 kaybetti.

Sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'daki ilk hazırlık maçında İngiltere'den Charlton Athletic'e 3-1 yenildi.

Göztepe, Kranjska Gora'daki karşılaşmaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso, Kubilay Kanatsızkuş on biriyle başladı.

Müsabakanın 12. dakikasında Tyreece Campbell ve 16. dakikasında Daniel Kanu'nun gollerine engel olamayan Göztepe, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Göztepe, ikinci yarıda 61. dakikada Nazım Sangare ile farkı 1'e indirmesine rağmen 65. dakikada Alex Mitchell'le 1 gol daha bulan Charlton Athletic, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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