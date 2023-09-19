Göztepe, ilk 5 haftada aynı performansı sergiledi

Onur ATIŞ / İZMİR,

EVİNDE Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalıp 1'inci Lig'de zirve yarışının gerisine düşen Göztepe, ilk 5 haftalar baz alındığında geçen sezonki aynı performansını ortaya koydu. Geçen yıl ilk 5 maçta sadece 5 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar sezon sonunda Play-Off oynamaya hak kazanırken, bu sezon da aynı ortalamayı yakaladı. Sakaryaspor yenilgisiyle maratona başlayan Göz-Göz, Çorum FK'ya da kaybederken, Ümraniyespor ve Bandırmaspor'la berabere kaldı. Sadece İzmir derbisinde Altay'ı son dakika golüyle yenebilen Göztepe, tıpkı geçen yıl olduğu gibi 5 puan toplayabildi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak lider Eyüpspor'un 10, ikinci Manisa FK'nın ise 6 puan gerisinde yer alan Göztepe'de taraftarlar Hırvat Teknik Direktör Radomir Kokovic'i istifaya davet etti. Göztepeliler oynanan futbol ve alınan sonuçların hayal kırıklığı olduğu görüşünde birleşerek değişim istedi. Ancak kulübün Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen ve Hırvat Sportif Direktörü Ivan Mance'nin Radomir Kokovic'le ilgili şu an için bir tasarrufta bulunmayacağı da öğrenildi. Göztepe, ligin 6'ncı haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.