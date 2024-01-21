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Göztepe ile Ümraniyespor İzmir'de karşılaşacak

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Trendyol 1. Lig 19. hafta kapanış mücadelesinde Göztepe ile Ümraniyespor yarın İzmir'de karşılaşacak. Göztepe, galibiyetle liderle puan farkını azaltmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig 19. hafta kapanış mücadelesinde Göztepe ile Ümraniyespor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Ümraniyespor karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Ligin ikinci devresine deplasmanda Sakaryaspor galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 18 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'a yenildi.

Haftaya 35 puanla 2. sırada giren Göztepe, dün Kocaelispor'un lider Eyüpspor'u yenmesiyle 3. duruma geriledi. İzmir temsilcisi, yarın sahadan galip gelmesi halinde tekrar ikinciliğe yükselip, liderle puan farkını 7'ye indirecek.

Kaynak: AA / Spor

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