Göztepe ile Teksüt Bandırmaspor İzmir'de karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Teksüt Bandırmaspor yarın İzmir'de karşılaşacak. Göztepe-Teksüt Bandırmaspor müsabakasında hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. Göztepe, Altay'ı mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve 5. haftaya 4 puanla 11. sırada girdi.