Göztepe ile Kocaelispor İzmir'de karşılaşacak

Trendyol 1. Lig'de 11. haftaya aynı puan ve averajla 2. ve 3. sırada giren Göztepe ile Kocaelispor, yarın İzmir'de karşılaşacak. Göztepe-Kocaelispor maçında hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak. Göztepe'nin 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, Kocaelispor ise 8 haftadır yenilmeyen bir performans sergiliyor.

Trendyol 1. Lig'de 11. haftaya aynı puan ve averajla 2. ve 3. sırada giren Göztepe ile Kocaelispor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Kocaelispor maçında hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Ligde 4. haftadan itibaren 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Göztepe, bu müsabakalarda 5'i üst üste olmak üzere 6 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, kalesinde gördüğü 4 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunurken, kaleci Mateusz Lis 495 dakikadır kalesini gole kapattı.

Romal Palmer'ın sakatlığının bulunduğu Göztepe'de sarı kart cezalısı Ogün Bayrak, yarın forma giyemeyecek.

İlk 2 haftayı puansız geçtikten sonra 8 haftadır yenilmeyen Kocaelispor, bu maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

En son 2003-2004 sezonunda aynı ligde yer alan iki ekip, profesyonel liglerde 13. maça çıkacak. Geride kalan 12 maçta Göztepe'nin 3, Kocaelispor'un 8 galibiyeti bulunurken, 1 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.