Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarına sabah ve akşam idmanlarıyla hız kesmeden devam ediyor. Antrenmanlar, ısınma, pas çalışmaları, kuvvet ve taktiksel oyunlarla zenginleştirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki sabah antrenmanına takım, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, idmanı istasyon ve koşu çalışmalarıyla tamamladı.

Akşam antrenmanında salonda kuvvet ve core çalışmaları yapan takım, günü sahada gerçekleştirilen pas çalışması ve taktiksel oyunla bitirdi.

Göztepe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

