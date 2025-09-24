Haberler

Göztepe İkas Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, ısınma çalışmalarının ardından çeşitli oyunlarla hazırlıklarını intensifleştiriyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise 10'a 10 oyun gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor'un konuğu olacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.