Göztepe İkas Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, ısınma çalışmalarının ardından çeşitli oyunlarla hazırlıklarını intensifleştiriyor.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise 10'a 10 oyun gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor'un konuğu olacak.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor