Üye Girişi
Haberler

Göztepe, İç Sahada Yenilmezlik Serisini 372 Güne Çıkardı

Göztepe, İç Sahada Yenilmezlik Serisini 372 Güne Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki iç saha maçlarında son yenilgisinden bu yana 372 gündür kazanıyor. 2024-2025 sezonundan şu ana kadar oynadığı 17 iç saha maçında 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden İzmir ekibi, kalesini 11 maçta gole kapattı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda son olarak 4 Kasım 2023 tarihinde kaybeden Göztepe, o günden sonra oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmeyerek tam 372 gündür taraftarının önünde rakiplerine boyun eğmedi.

Trendyol Süper Lig'de sezona etkili bir giriş yaparak adından söz ettiren Göztepe, şu ana kadar sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2024-2025 sezonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladıkları 18 puanla 6. sırada yer alıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov geldiğinden bu yana özellikle iç saha sahada kusursuza yakın bir oyun sergileyen İzmir ekibi, Gürsel Aksel'deki son yenilgisini Kokovic yönetiminde 1. Lig'de mücadele ettiği dönem (4 Kasım 2023) Kocaelispor'a karşı almıştı. O günden bu yana taraftarının önünde oynadığı 17 maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşamayan Göztepe, 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Böylece uzun bir süredir iç sahada seyircisini evine mutsuz göndermeyen sarı-kırmızılılar, bir yılı aşkın bir süre olan 372 gündür taraftarının önünde bileğini bükebilen olmadı.

Milli aranın ardından 2 hafta boyunca arka arkaya deplasmanda Beşiktaş ve Başakşehir ile oynayacak olan Göztepe, bu süreçten sonraki ilk iç saha maçında 7 Aralık 2024'te Adana Demirspor'u evinde konuk edecek. İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek iç saha serisini devam ettirmeyi planlıyor.

11 maçta gol yemedi

Son olarak iç sahada 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor'a kaybeden Göztepe, bu süreçten sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. İzmir ekibi bu maçların 11'inde ise kalesini gole kapatmayı başardı. Göztepe, bu maçlarda sadece kalesinde 9 gol görürken rakip fileleri de 40 kez havalandırmayı başardı.

Geçen sene 1. Lig'de Eyüpspor, Ümraniyespor ve Bodrum FK'dan kalesinde 1'er kez gol gören Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Sivasspor'dan 2, Alanyaspor ile Trabzonspor'dan da 1'er gol yedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş

 Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit

Salim Güran'ın oğlundan mermili tehdit! İfşa olunca hesabını gizledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız

ABD'deki seçim sonrası herkesin merak ettiği konu Fidan'a soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Elif Gülşah Gürlek kimdir? Elif Gülşah Gürlek kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir? SSK, BAĞKUR (4A-4B-4C) 2025 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranları belli oldu mu? Serdar Ortaç'a soruşturma mı açıldı? Serdar Ortaç'ın suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? Mehmet Ali Erbil'e soruşturma mı açıldı? Mehmet Ali Erbil'in suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi! Faruk Koca kaç yıl ceza aldı? Halil Umut Meler ile Ankaragücü Başkanı olayı nedir? Faruk Koca ne cezası aldı? Faruk Koca hapiste mi? Ankaragücü'nün yeni başkanı kim? Profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.