Göztepe İç Sahada Galibiyetle Tanışamadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak, henüz taraftarının önünde galibiyetle tanışamadı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, iç sahada gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Bu sezon geride kalan 5 haftada 3 maçını taraftarının önünde oynayan sarı-kırmızılılar, henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. İlk haftada Sakaryaspor'a evinde 1-0 kaybeden İzmir ekibi, üçüncü haftada da Çorum FK'ya 2-1 yenilmişti. Göz-Göz, iç sahadaki tek puanını beşinci haftada Bandırmaspor'a karşı 1-1'lik aldı. Durum böyle olunca Göztepe, şimdiye kadar evinde maç kazanamayan 7 takımdan birisi konumunda yer alıyor.

Öte yandan son oynanan Bandırmaspor müsabakasından sonra Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic de sarı-kırmızılı taraftarların her zaman olduğu gibi yine takımın arkasında durup sonuna kadar desteklerini gösterdikleri için teşekkür etti. - İZMİR