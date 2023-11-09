Göztepe, iç sahada beklentilerin altında kaldı

Trendyol 1. Lig'de bu sezon iç sahada 6 maça çıkan Göztepe, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde galibiyetten çok mağlubiyet yaşadı.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon iç sahada 6 maça çıkan Göztepe, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde galibiyetten çok mağlubiyet yaşadı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon iç sahada aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamadı. Deplasmanda oynadığı 5 maçta henüz yenilgi yüzü görmeyen ve 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Göztepe'nin, taraftarının önünde oynadığı maçlarda ise galibiyetten fazla yenilgisi bulunuyor. Şu ana kadar evinde maçlarında Sakaryaspor'a 1-0, Çorum FK'ya 2-1 ve Kocaelispor'a 1-0 kaybeden İzmir ekibi, Bandırmaspor'la ise 1-1 berabere kaldı. Göz-Göz, galibiyetlerini ise Adanaspor'u 1-0 ve Şanlıurfaspor'u 3-0 yenerek aldı. Sahasında 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu alanda en az puana sahip takımlar arasında yer alıyor.

Öte yandan Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic ve yardımlarının bundan sonraki iç saha maçlarında hata yapmamak için özel çalışmalar gerçekleştirip, ekibiyle hafta içinde toplantı yaptığı öğrenildi. - İZMİR