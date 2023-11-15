Göztepe, iç saha avantajını kullanarak zirveye yaklaşmak istiyor

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de arka arkaya oynayacağı iki iç saha maçını da kazanarak fikstür avantajını kullanıp, zirveye tekrar yaklaşmak istiyor.

Trendyol 1. Lig'de oynadığı son iki maçında Kocaelispor ve Erzurum FK'ya kaybederek 20 puanla 6. sıraya kadar gerileyen Göztepe, milli ara dönüşünden sonra fikstür avantajını kullanıp tekrar zirveye yaklaşmak istiyor. İzmir temsilcisi, 13 ve 14. haftada oynayacağı üst üste iki iç saha maçında önce Tuzlaspor'u, daha sonra da Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde oynayacağı bu müsabakaları kazanarak 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

Diouf, kulübede kalacak

Göztepe'nin sezon başında Konyaspor'dan transfer ettiği 35 yaşındaki golcü Mame Diouf, geçtiğimiz hafta oynanan Erzurum FK deplasmanında bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, teknik heyet kararıyla Senegalli oyuncunun formayı Kubilay Kanatsızkuş'a kaptırdığı öğrenildi. Diouf'un tekrar formayı almak için antrenmanlarda yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği ifade edilirken, Radomir Kokvic ve yardımcılarının da bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Kubilay Kanatsızkuş'a şans vermek istediği kaydedildi.

Öte yandan Mame Diouf, bu sezon ligde 12 maça çıkarken, 2 gol, 1 asistlik katkı verdi. - İZMİR