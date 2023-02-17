Göztepe, Hüsamettin Yener'le yollarını ayırdı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, forvet oyuncusu Hüsamettin Yener takımdan ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, forvet oyuncusu Hüsamettin Yener takımdan ayrıldı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Hüsamettin Yener'le sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtilerek, "Hüsamettin'e hem saha içinde hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Hüsamettin." ifadelerine yer verildi.
Sezon başında sarı-kırmızılı ekibe transfer olan 27 yaşındaki futbolcu ligde ve kupada çıktığı 12 maçta 1 gol kaydetti. Hüsamettin Yener, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyordu.
Kaynak: AA / Spor