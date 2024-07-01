Göztepe, Hellas Verona'dan Koray Günter'i kiralık olarak transfer etti

Göztepe, Hellas Verona'dan Koray Günter'in kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Djalma Silva, Isaac Solet ve Nazım Sangare'yi transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de savunma bölgesine bir takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, Hellas Verona forması giyen Koray Günter'i kiralık olarak kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "1994 doğumlu defans oyuncusu Koray Günter ve kulübü Hellas Verona ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Koray Günter'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR