Göztepe, hazırlık maçında Somaspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig temsilcisi Somaspor'u 2-0 yendi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarıda farkı 2'ye çıkardı ve maçı 2-0 kazandı. Göztepe, hazırlık maçlarında henüz yenilgi yüzü görmedi.

Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig temsilcisi Somaspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig temsilcisi Somaspor'u 2-0 yendi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 32. dakikada Taha Altıkardeş'in attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede 71. dakikada Michee Ngalina ile farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan yeni transfer Taha Altıkardeş de Göztepe formasıyla ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Sarı-kırmızılılar hazırlık maçlarını kaybetmiyor

Sezonun ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'ı İzmir'de konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Müsabakada sarı-kırmızılıların golünü Yalçın Kayan kaydetmişti. Konuk ekibin golünü ise Alcaraz atmıştı. İlk maçında berabere kalan İzmir ekibi, ikinci maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'la karşı karşıya geldi ve o maçı da 2-0 kazanmayı başardı. Böylece Göztepe ilk iki hazırlık maçında yenilgi yüzü görmezken 1 beraberlik 1 galibiyet aldı. - İZMİR