Üye Girişi
Haberler

Göztepe, hazırlık maçında Somaspor'u 2-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig temsilcisi Somaspor'u 2-0 yendi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarıda farkı 2'ye çıkardı ve maçı 2-0 kazandı. Göztepe, hazırlık maçlarında henüz yenilgi yüzü görmedi.

Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig temsilcisi Somaspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig temsilcisi Somaspor'u 2-0 yendi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 32. dakikada Taha Altıkardeş'in attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede 71. dakikada Michee Ngalina ile farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan yeni transfer Taha Altıkardeş de Göztepe formasıyla ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Sarı-kırmızılılar hazırlık maçlarını kaybetmiyor

Sezonun ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'ı İzmir'de konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Müsabakada sarı-kırmızılıların golünü Yalçın Kayan kaydetmişti. Konuk ekibin golünü ise Alcaraz atmıştı. İlk maçında berabere kalan İzmir ekibi, ikinci maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'la karşı karşıya geldi ve o maçı da 2-0 kazanmayı başardı. Böylece Göztepe ilk iki hazırlık maçında yenilgi yüzü görmezken 1 beraberlik 1 galibiyet aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title