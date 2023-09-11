Göztepe, hazırlık maçında Bodrumspor'u 5-0 mağlup etti

Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı Ege temsilcisi Bodrumspor'u 5-0 mağlup etti. Kubilay Kanatsızkuş, müsabakada attığı 3 golle dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, milli maçlar sebebiyle verilen arayı Bodrumspor'la hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ege temsilcisi Bodrumspor'u 5-0 yendi. Karşılaşmada Göz-Göz'ün golleri Diouf, Palmer ve Kubilay Kanatsızkuş'tan (3) geldi.

Oyun ve skor Kokociv'i memnun etti

Ligde ilk 4 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Göztepe'de, Bodrumspor'a karşı oynanan oyunun Teknik Direktör Radomir Kokovic ve teknik heyeti memnun ettiği öğrenildi. Özellikle şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla çok fazla süre bulamayan Kubilay Kanatsızkuş'un, 3 gol birden kaydetmesi camiadan tam not aldı. Gelecek maçlardan itibaren Kubilay'ın daha fazla süre alması bekleniyor. - İZMİR