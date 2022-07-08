Göztepe, Halil Akbunar'ın transferi için Westerlo ile anlaştı - Haberler

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Göztepe, Halil Akbunar'ın transferi için Westerlo ile anlaştı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Halil Akbunar'ın transferi için Westerlo ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Resmi işlemleri bugün tamamlanan kaptanımız Halil Akbunar'ın transferi ve bonservis bedeli konusunda Belçika ekibi KVC Westerlo ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Kaptan Halil'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil... Tarihimizin önemli sporcularından biri olmayı başaran, şanlı formamızı gururla taşıyan ve başarıyla terleten, Göztepe'nin çocuğu kaptan Halil Akbunar'a teşekkür ediyoruz. Unutma Kaptan! Burası senin yuvan hoşça kal."

AA / Ali Korkmaz - Spor

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