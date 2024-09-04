Üye Girişi
Haberler

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda 9 ay 27 gündür yenilgi yüzü görmüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alarak sahasında tam 9 ay 27 gündür yenilgi yüzü görmüyor.

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alarak sahasında tam 9 ay 27 gündür yenilgi yüzü görmüyor.

Trendyol Süper Lig'e 1 galibiyet ve 3 beraberlikle başlayan Göztepe, iç sahadaki performansıyla da dikkat çekti. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezondan bu yana Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde Kocaelispor'a yenilmişti. Körfez ekibiyle 4 Kasım 2023'te karşı karşıya gelen Göztepe, 302 gündür Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı maçlarda rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmıyor.

9 kez kalesini gole kapattı

Son olarak iç sahada Kocaelispor'a kaybeden Göztepe, bu süreçten sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. İzmir ekibi bu maçların 9'unda da kalesini gole kapatmayı başardı. Göztepe, bu maçlarda sadece kalesinde 6 gol görürken rakip fileleri de 30 kez havalandırmayı başardı.

Geçen sene 1. Lig'de Eyüpspor, Ümraniyespor ve Bodrum FK'dan kalesinde 1'er kez gol gören Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe'den 2, Alanyaspor'dan da 1 gol yedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Güncel izmir Spor

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi

Servis fiyatlarından yaka silken aileler, 'paylaşımlı taşıma' sistemini hayata geçirdi
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? ROBLOX AÇILDI MI? 4 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title