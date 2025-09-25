Haberler

Göztepe, Deplasman Kâbusunu Atlattı

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, önündeki 4 maçın 3'ünü deplasmanlarda oynayacak.

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, önündeki 4 maçın 3'ünü deplasmanlarda oynayacak. Eyüpspor'la İstanbul'da karşı karşıya geldikten sonra Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'i ağırlayacak Göz-Göz, ardından üst üste iki dış saha maçına çıkacak. Önce Alanyaspor'a konuk olacak İzmir ekibi ardından şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray'la RAMS Park'ta karşılaşacak.

Geçen sezon deplasmanlarda kötü sonuçlar alıp bu sezon ise rüzgarı tersine çeviren Göztepe, şu ana kadar rakip sahalarda 7 puan toplamayı başardı. Sezonun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Göztepe, 3'üncü haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçti. 5'inci haftada ise Kayserispor'a konuk olan sarı-kırmızılılar bitime 5 dakika kala Efkan'ın müthiş frikik golüyle yenilgiden kurtuldu ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
