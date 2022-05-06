Göztepe gönül alma peşinde

Spor Toto Süper Lig'e 2 hafta önce matematiksel olarak veda edip son maçında evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 gibi tarihi farkla yenilmenin şokunu yaşayan Göztepe, yarın İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in yöneceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Göztepe'de takımdan ayrılan Ndiaye, Nwobodo, Soner ve Burekovic'in yanı sıra sakatlığı süren Atınç ile kadro dışı olan kaleci İrfan Can forma giyemeyecek.

Süper Lig'e veda turlarında olan Göztepe, sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor