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Göztepe gönül alma peşinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Göztepe gönül alma peşinde

Spor Toto Süper Lig'e 2 hafta önce matematiksel olarak veda edip son maçında evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 gibi tarihi farkla yenilmenin şokunu yaşayan Göztepe, yarın İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

Spor Toto Süper Lig'e 2 hafta önce matematiksel olarak veda edip son maçında evinde Çaykur Rizespor'a 7-1 gibi tarihi farkla yenilmenin şokunu yaşayan Göztepe, yarın İstanbul'da VavaCars Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in yöneceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Göztepe'de takımdan ayrılan Ndiaye, Nwobodo, Soner ve Burekovic'in yanı sıra sakatlığı süren Atınç ile kadro dışı olan kaleci İrfan Can forma giyemeyecek.

Geçen hafta teknik direktör Stjepan Tomas'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçen U19 Antrenörü Serdar Sabuncu'nun karşılaşmaya genç ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı öğrenildi. Sabuncu, gençlere daha çok şans vereceklerini belirterek, "Genç futbolcularımız Göztepe geleceğinin teminatıdır" açıklamasını yapmıştı.

Süper Lig'e veda turlarında olan Göztepe, sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Rizespor, Göztepe, Spor, Haberler

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