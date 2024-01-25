Göztepe, golcü transferinde hızlandı
Göztepe, Sakaryaspor ve Ümraniyespor'u yenerek Süper Lig yarışında iddiasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in golcüsü Phillippe Keny ve Pendiksporlu Emeka Eze için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
1'inci Lig'de üst üste Sakaryaspor (D) ve Ümraniyespor'u yenip Süper Lig yarışında iddiasını sürdüren Göztepe, golcü transferinde çalışmalarını hızlandırdı. Bu sezon Senegalli forveti Mame Diouf'tan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar Başakşehir'in golcüsü Phillippe Keny'nin ardından Pendiksporlu Emeka Eze için de girişimlerine başladı. Keny transferini bir türlü resmileştiremeyen Göztepe yönetimi, Eze transferinde Pendiksporlu kurmaylarla görüşmelerini hızlandırdı.
Bu sezon Pendikspor'da sadece 3 maça çıkıp gol sevinci yaşayamayan Nijeryalı oyuncunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi. Geçen sezon yine Süper Lig'de İstanbulspor forması giyen 27 yaşındaki Eze 15 karşılaşmada 4 gol kaydetmişti. İzmir ekibinin ayrıca yurtdışından da golcü oyuncuları takip ettiği, 1 hafta içinde forvet transferini tamamlayacağı bildirildi.