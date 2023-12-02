Göztepe, Giresunspor'u konuk edecek

İZMİR,

1'İNCİ Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından geçen hafta evinde Tuzlaspor'u 2-0 yenerek moral bulan Play-Off hattındaki Göztepe, yarın düşme potasında yer alan Giresunspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Biletler VIP 580 ve 480, batı 280, doğu 210, güney kale arkası 80, kuzey kale arkası ve misafir tribünü 59 TL'den satışa çıktı.

Ligde 23 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe, 9 puanla 17'nci basamaktaki rakibini yenerek ilk 7'deki yerini korumayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden santrfor Diouf ve orta saha oyuncusu Palmer bu hafta da forma giyemeyecek. Göztepe'nin başında çıktığı ilk karşılaşmadan zaferle ayrılan Bulgar Teknik Direktör Stanimir Stoilov, 2'de 2 yaparak takımını zirve yarışında tutmak istiyor.