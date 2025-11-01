Göztepe, Gençlerbirliği'ni Yendi ve Kötü Gidişata Son Verdi

Onur ATIŞ / İZMİR,

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok

GÖZTEPE: Lis – Taha, Heliton, Miroshi, Arda, Cherni, Dennis, Rhaldney (Dk. 90 artı 3 İsmail), Efkan (Dk. 55 Olaitan), Juan (Dk. 82 Ahmed), Janderson (Dk. 90 artı 3 Sabra)

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan – Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek (Dk. 70 Abdurrahim), Dele Bashiru, Oğulcan, Göktan (Dk. 70 Onyekuru), Koita (Dk. 81 Metehan), Franco (Dk. 81 Samed), Niang

GOL: Dk. 45+1 Juan (Göztepe)

SARI KART: Oğulcan ( Gençlerbirliği )

SÜPER Lig'de son iki maçında deplasmanlarda Alanyaspor ve Galatasaray'a mağlup olan Göztepe, evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek kötü gidişatını durdurdu. Maçın 45+1'inci dakikasında Juan'ın golüyle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar 19 puana yükseldi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk maçına çıkan Gençlerbirliği ise 8 puanda kalıp alt sıralardan uzaklaşamadı.

17'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Dennis'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Janderson'un şutunda kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29'uncu dakika Göztepe atağında Cherni'nin sol taraftan ortasında defanstan seken topla arka direkte buluşan Juan, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol, Juan'ın elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

45+1'inci dakikada Göztepe öne geçti. Miroshi'nin ceza sahası sol çizgisi önünden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Juan'ın kafa vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

47'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan kullandığı taç atışında defanstan seken topla buluşan Taha Altıkardeş'in kafa vuruşunda kaleci Erhan Erentürk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62'nci dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Ceza sahasında defanstan seken topla altı pas içerisinde buluşan Göktan Gürpüz'ün şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76'ncı dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Niang'ın sert şutunu kaleci Lis, güçlükle çıkardı.

80'inci dakikada Göztepe atağında Janderson'un sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Juan'a gönderdi. Juan'ın şutu kalenin üstünden dışarı auta çıktı.