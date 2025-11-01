Göztepe, Gençlerbirliği'ni İlk Yarıda 1-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını Juan'ın kafa golüyle 1-0 önde tamamladı. Maçta çeşitli ataklar yaşanırken, Göztepe'nin Juan ile attığı gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edilmişti.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Miroshi, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan
Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürbüz, Koita, Tongya, Niang
Gol: Dk. 45+1 Juan (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe- Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Dennis'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Janderson'un şutunda kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakika Göztepe atağında Cherni'nin sol taraftan ortasında defanstan seken topla arka direkte buluşan Juan, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol, Juan'ın elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.
45+1. dakikada Göztepe öne geçti. Miroshi'nin ceza sahası sol çizgisi önünden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Juan'ın kafa vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.