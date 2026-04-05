Haberler

Göztepe, 6 haftalık galibiyet hasretine son verdi

Göztepe, 6 haftalık galibiyet hasretine son verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek 6 hafta sonra galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir beklediği 3 puanı aldı ve savunmadaki istikrarını yeniden kazandı. İki gol, penaltılardan geldi.

Göztepe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek 6 hafta sonra yeniden galibiyet sevinci yaşadı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak kötü gidişata son verdi. Sarı-kırmızılılar, ligde son galibiyetini 31 Ocak tarihinde Karagümrük karşısında almıştı. Bu maçın ardından oynadığı 6 karşılaşmada istediği sonuçları elde edemeyen Göztepe; Konyaspor, Kayserispor, Eyüpspor ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Beşiktaş ve Başakşehir'e mağlup oldu. Uzun süredir galibiyete hasret kalan Göz-Göz, Gençlerbirliği deplasmanında aldığı bu sonuçla 56 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı ve iki aylık aranın ardından yeniden galibiyetle yeniden tanıştı.

2 maç sonra kalesini gole kapattı

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de birçok maçta kalesini gole kapatmayı başaran Göztepe, son haftalarda savunmadaki istikrarını kaybetmişti. Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde oynadığı Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında kalesinde ikişer gol gördü.

Ancak Göz-Göz, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek savunmada yeniden güven verdi. İzmir temsilcisi, bu galibiyetle birlikte iki maç aranın ardından kalesini gole kapatmayı başardı.

Bokele ve Miroshi gol sayılarını 2'ye çıkardı

Göztepe, Gençlerbirliği karşısında bulduğu iki golü de penaltıdan kaydetti. İlk penaltıda topun başına defansif orta saha oyuncusu Novatus Miroshi geçerken, ikinci penaltıyı ise savunma oyuncusu Malcom Bokele kullandı.

Her iki oyuncu da penaltıları gole çevirerek sarı-kırmızılıların galibiyetinde önemli rol oynadı. Bu gollerle birlikte Bokele ve Miroshi, Göztepe formasıyla bu sezonki gol sayılarını 2'ye yükseltti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

