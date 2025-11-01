Haberler

Göztepe, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek puanını 19'a çıkardı. Mücadelenin tek golü, 45+1. dakikada Juan'dan geldi.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Göztepe üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın tek golü, 45 artı 1. dakikada Göztepe adına Juan'dan geldi. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 19'a çıkarırken, başkent temsilcisi Gençlerbirliği 8 puanda kaldı.

Kaynak: ANKA / Spor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
