Göztepe, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek puanını 19'a çıkardı. Mücadelenin tek golü, 45+1. dakikada Juan'dan geldi.
Kaynak: ANKA / Spor