Göztepe, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta Göztepe, Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla yendi. Göztepe'nin tek golü 45+1. dakikada Juan'dan geldi. Karşılaşmada iki takım da önemli pozisyonlar buldu, ancak sonuç değişmedi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Miroshi, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk.90+3 İsmail Köybaşı), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk.55 Olaitan), Janderson (Dk.90+3 Sabra), Juan ((Dk.81 Ahmed Ildız)

Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Pereira, Zuzek, Goutas, Hanousek (Dk.70 Abdurrahim Dursun), Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürbüz (Dk.70 Onyekuru), Koita (Dk.80 Metehan Mimaroğlu), Tongya (Dk.80 Samed Onur), Niang

Gol: Dk. 45+1 Juan (Göztepe)

Sarı kart: Dk.82 Oğulcan Ülgün ( Gençlerbirliği )

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

47. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan kullandığı taç atışında defanstan seken topa Taha Altıkardeş kafayla vurdu. Kaleci Erhan Erentürk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Gençlerbirliği beraberlik şansı yakaladı. Ceza sahası içerisinde defanstan seken topla buluşan Göktan Gürpüz'ün şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Niang'ın sert şutunu kaleci Lis, güçlükle çıkardı.

80. dakikada Göztepe atağında Janderson, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Juan'a gönderdi. Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

90. dakikada Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu kaleci Lis, kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Haberler.com
