Göztepe Gençlerbirliği maçının hakemi Oğuzhan Çakır Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in dördüncü haftasında oynanacak Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Spor Toto 1. Lig'in dördüncü haftasında oynanacak Göztepe- Gençlerbirliği karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Spor Toto 1. Lig'in dördüncü hafta maçında Göztepe, 2 Eylül Cuma günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde müsabakada görev yapacak hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Buna göre; karşılaşmayı Balıkesir bölgesinden Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Soyutürk olacak. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gençlerbirliği Oğuzhan Çakır Spor Haberler

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