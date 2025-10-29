Göztepe, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dar alanda oyun ve şut çalışmaları yaptı.
Futbolcular ve teknik kadro, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.
Göztepe, 1 Kasım Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor