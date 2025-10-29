Haberler

Göztepe, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği ile karşılaşmak için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar dar alanda oyun ve şut çalışmaları içeriyor. Ayrıca, futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dar alanda oyun ve şut çalışmaları yaptı.

Futbolcular ve teknik kadro, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.

Göztepe, 1 Kasım Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku

Bir kişi hayatını kaybetti! Dünya devinin kalecisine hapis şoku
Feci olay! Akrabalarına kurşun yağdırdı

Feci olay! Akrabalarına kurşun yağdırdı
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi

Tüm gözlerin çevrildiği yere ikisi de geldi
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor kadrosunda

Polisin ateş açarak durdurduğu ismi, Survivor kadrosuna aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.