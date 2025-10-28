Göztepe, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, antrenmanlarda pas ve dar alanda oyun çalışmaları yapıyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasında teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda pas, top kapma ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı.
Göztepe, 1 Kasım Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor