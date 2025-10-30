Göztepe, Gençlerbirliği Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkıyor

SÜPER Lig'de üst üste deplasmanlarda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Galatasaray'a da 3-1 yenilerek Avrupa potasından çıkan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçında mutlak galibiyete odaklandı. Son 2 maçtaki mağlubiyet serisiyle 5'incilikten 7'nciliğe gerileyen sarı-kırmızılılar bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı 4 maçı da kaybetmedi. Evindeki ilk iki karşılaşmasında Fenerbahçe ile golsüz, TÜMOSAN Konyaspor'la da 1-1 berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0, RAMS Başakşehir'i de 1-0 yenmeyi başardı. Düşme potasının averajla bir basamak üzerinde yer alan Gençlerbirliği ise yeni bir sayfa açtı.

Sezona Hüseyin Eroğlu ile başlayan Başkent temsilcisi bu hafta içinde değişikliğe gidip Volkan Demirel'i dümene geçirdi. Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerindeki ilk maçını ise Göztepe'ye karşı oynadı. 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başına geçen Demirel, teknik direktör olarak ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda sahada yer aldı ve Karagümrük o karşılaşmayı 1-0 kazandı. Göztepe, Volkan Demirel'in yönettiği Fatih Karagümrük'e aynı sezonda İstanbul'da 3-1 yenilmişti. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'da Ürdün Milli Takımı'nda sakatlanan golcü İbrahim Sabra'nın ise takımla çalışmalara katıldığı, genç forvetin büyük olasılıkla maç kadrosunda yer alacağı ifade edildi.