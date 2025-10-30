Haberler

Göztepe, Gençlerbirliği Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkıyor

Göztepe, Gençlerbirliği Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de üst üste yaşadığı iki mağlubiyet sonrası Göztepe, evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçında galibiyet arayışında. Bu sezon evinde kaybetmeyen Göztepe, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek Avrupa potasına tekrar girmeyi hedefliyor. Ayrıca, Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile ilk maçına çıkacak.

SÜPER Lig'de üst üste deplasmanlarda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Galatasaray'a da 3-1 yenilerek Avrupa potasından çıkan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçında mutlak galibiyete odaklandı. Son 2 maçtaki mağlubiyet serisiyle 5'incilikten 7'nciliğe gerileyen sarı-kırmızılılar bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı 4 maçı da kaybetmedi. Evindeki ilk iki karşılaşmasında Fenerbahçe ile golsüz, TÜMOSAN Konyaspor'la da 1-1 berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0, RAMS Başakşehir'i de 1-0 yenmeyi başardı. Düşme potasının averajla bir basamak üzerinde yer alan Gençlerbirliği ise yeni bir sayfa açtı.

Sezona Hüseyin Eroğlu ile başlayan Başkent temsilcisi bu hafta içinde değişikliğe gidip Volkan Demirel'i dümene geçirdi. Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerindeki ilk maçını ise Göztepe'ye karşı oynadı. 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başına geçen Demirel, teknik direktör olarak ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda sahada yer aldı ve Karagümrük o karşılaşmayı 1-0 kazandı. Göztepe, Volkan Demirel'in yönettiği Fatih Karagümrük'e aynı sezonda İstanbul'da 3-1 yenilmişti. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'da Ürdün Milli Takımı'nda sakatlanan golcü İbrahim Sabra'nın ise takımla çalışmalara katıldığı, genç forvetin büyük olasılıkla maç kadrosunda yer alacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri

Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri

Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
title