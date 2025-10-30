Haberler

Göztepe, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, taktiksel çalışmalar yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, ısınmayla başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılar, ikinci bölümde taktiksel oyun gerçekleştirdi.

Göztepe, 1 Kasım Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

