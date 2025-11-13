Haberler

Göztepe, Genç Oyuncularla Avrupa Kupalarına Yeniden Göz Kırpıyor

Göztepe, Genç Oyuncularla Avrupa Kupalarına Yeniden Göz Kırpıyor
Güncelleme:
Göztepe, 55 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma hedefiyle 5. sırada yer alıyor. Ligin en düşük yaş ortalamasına sahip takımı olan Göztepe, genç kadrosu ve Sport Republic'in yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

TRENDYOL Süper Lig'de 55 yıl sonra Avrupa kupalarına yeniden katılma hedefi yolunda puan tablosunda 5'inci sırada yer alan Göztepe, ligin yaş ortalaması en düşük takımı konumunda. Sport Republic 2022 yılında futbol şubesini Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olarak devraldıktan sonra hem Türkiye hem de dünya çapından genç oyunculara şans vererek vitrine çıkaran Göz-Göz bu sezon maçlara ilk 11'de 24.8 yaş ortalamasıyla çıkıyor. İzmir temsilcisi, dev bütçeli güçlü rakipleri arasında ligde yeni sahne alan genç ağırlıklı kadroyla mücadele ediyor.

Göztepe'de sürekli şans bulan Dennis 21, Arda Okan ve Taha 22, Juan ve Olaitan ise 23 yaşında. Sarı-kırmızılılarda Sport Republic yönetimi, 2023-2024 sezonunda takım 1'inci Lig'deyken 21 yaşında transfer edilen Romulo'yu bu sezon başında 20+5 milyon Euro bonservisle RB Leipzig'e satmıştı. İzmir ekibinin kurmayları önümüzdeki sezonlarda Dennis, Olaitan ve Juan gibi isimlerin değerlerini bularak satışından da bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Göztepe yaz transfer döneminde geleceğe yatırım için scout ekiplerinin takip ettiği Salem Bouajila, Zakaria Tindano ve Prince Manu Balladom gibi yabancıları da altyapı bünyesine katmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
