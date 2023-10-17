Göztepe, geçtiğimiz sezonu geride bıraktı

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in ilk 8 haftasında 14 puan toplayarak, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasındaki performansını geride bıraktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezona istediği gibi başlayamamasına rağmen ligde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek topladığı 14 puan ile geçen seneki performansını geride bıraktı. İzmir ekibi, ligde 5. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 8 puan elde etmişti.

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