Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından hücum organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra orta ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.
İzmir temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor