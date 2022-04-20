Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

İzmir temsilcisi, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, 23 Nisan, Göztepe, Spor, Haberler

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