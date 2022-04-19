Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Göztepe, bu müsabaka öncesi ilk çalışmasını yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Göztepe, bu müsabaka öncesi ilk çalışmasını yaptı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor