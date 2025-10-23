Göztepe, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun oynadı.
Göztepe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor