Göztepe, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Göztepe, 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve pas çalışması yapıldı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise şut çalışması yaptı.
Göztepe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor