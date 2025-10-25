Göztepe, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas, taktiksel oyun ve şut çalışmaları yaptı.

Sarı-kırmızılılar, bugün özel uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.

Tedavileri devam eden Ogün Bayrak, İbrahim Sabra ve Allan Godoi, maçta forma giyemeyecek.

RAMS Park'taki mücadelede, saat 17.00'de başlayacak.