Göztepe, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara devam ediyor. Takım, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çalışmalara başladı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde orta şut çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise savunma hücum varyasyonları gerçekleştirdi.
Göztepe, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor