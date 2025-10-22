Haberler

Göztepe, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Göztepe, Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde kuvvet çalışmaları ve taktiksel oyun ile antrenmanlar gerçekleştirildi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, salonda kuvvet ve core çalışmalarıyla başladı.

Sarı-kırmızılılar ardından sahada düz koşu, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları ile taktiksel oyun gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında ise orta şut çalışması yapan oyuncular, günü dar alan oyunuyla tamamladı.???????

Göztepe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
