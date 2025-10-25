Haberler

Göztepe, Galatasaray'a Konuk Oluyor

Göztepe, Galatasaray'a Konuk Oluyor
Güncelleme:
Süper Lig'de geçen hafta Alanyaspor'a yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini alan Göztepe, yarın lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maçta sakatlıkları bulunan oyuncular dikkat çekiyor.

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini alan Göztepe, yarın şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Galatasaray'a konuk olacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 17.00'de başlayacak mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan sağ bek Ogün Bayrak ve stoper Allan Godoi zorlu maçta görev alamayacak. Ürdün Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi süren forvet İbrahim Sabra'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Göztepe'de sarı kart cezasını tamamlayan orta saha Anthony Dennis görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Bu sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan Göztepe, deplasmanlarda iyi sonuçlar elde etti. 10'uncu haftaya 16 puanla 5'inci sırada giren İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi dış sahada oynadığı 5 maçta 8 puan topladı. Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başaran Göztepe, Kayserispor ve Eyüpspor'la berabere kaldı. Göztepe ilk yenilgisini geçen hafta Alanyaspor deplasmanında almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
