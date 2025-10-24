Haberler

Göztepe, Galatasaray'a Karşı Savunma Stratejisiyle Çıkıyor

Süper Lig'de lider Galatasaray ile karşılaşacak olan Göztepe, güçlü rakibinin gol atmasına engel olmak için savunmasına güveniyor. Bu sezon 9 maçta sadece 3 gol yiyen Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

SÜPER Lig'de pazar günü İstanbul'da namağlup lider Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin en büyük güvencesi savunması olacak. Yediği 3 golle ligin en az kalesinde gol gören takımı olan İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi güçlü rakibini önce durdurmayı planlayacak. Ardından puan ya da puanlar almak için mücadele edecek Göztepe, bu sezon oynadığı 9 maçın sadece 3'ünde topu ağlarında gördü. Göz-Göz, 6 maçta rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

Galatasaray ise şu ana kadar ligin en çok gol atan takımı oldu. Süper Lig'de Göztepe gibi 9 maç oynayan Galatasaray 22 kez gol sevinci yaşadı ve her müsabakada topu ağlara gönderdi. Kalecisi Lis ve savunma oyuncularının gösterdiği performansla birçok dev Avrupa takımını da geride bırakan Göztepe, Osimhen, Sane, Yunus, Barış Alper ve Icardi gibi yıldızlara geçit vermemek için mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
