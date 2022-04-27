Göztepe, Soner Aydoğdu ile sözleşmesini karşılıklı feshetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, Soner Aydoğdu ile sözleşmesini karşılıklı feshetti

AA - Hüseyin Bağış - Spor
 - Güncelleme:
Göztepe, Soner Aydoğdu ile sözleşmesini karşılıklı feshetti

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, oyuncularından Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, oyuncularından Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdı.

Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."

AA / Hüseyin Bağış - Spor

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title